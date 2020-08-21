У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 21/08/2020 З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців...>> Місто закупило та відправило військовим матеріально-технічні засоби...>> Міський голова Львова відвідав локальний фестиваль Street Food та відзначив підприємців ринку «Шувар» за вагомий внесок у розвиток малого бізнесу...>> Синоптики застерігають про густий туман на завтра...>> Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021...>> Прокурори довели вину львів’янина, який розстріляв самбірського місцевого авторитета...>> Львівська прокуратура домоглась справедливого покарання для грабіжника...>> Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи...>> ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур...>> Понад 214 мільйонів гривень акцизного податку з початку року надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокурори довели вину львів’янина, який розстріляв самбірського місцевого авторитета...
21-08-2020, 16:18  >>> 
Прокурори обвинувачують жителя с.Муроване у нанесенні ножових поранень односельчанину...
18-08-2020, 11:38  >>> 
«Серійного» крадія з Буська засудили до 4 років позбавлення волі...
18-08-2020, 11:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
МОЗ хоче по-іншому госпіталізовувати людей з COVID-19...
21-08-2020, 10:13  >>> 
«Маємо стабільну ситуацію із захворюваністю», — А. Садовий...
21-08-2020, 09:22  >>> 
За останню добу проведено 1499 ПЛР-тестів, з яких 162 — позитивні...
21-08-2020, 08:41  >>> 

У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник

Суспільство | 21-08-2020, 08:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
У Львівській області на шахті "Червоноградська" 35-річний гірник отримав несумісні з життям травми.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Пряма мова: "Гірка звістка з шахти 2 "Червоноградська" (ДП Львіввугілля).

Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося.

Деталі нещасного випадку наразі встановлюються.

Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима".
У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник
   Новини по темі: Суспільство
З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців...
21-08-2020, 19:07  >>> 
Синоптики застерігають про густий туман на завтра...
21-08-2020, 16:28  >>> 
Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021...
21-08-2020, 16:26  >>> 
Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи...
21-08-2020, 16:11  >>> 
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур...
21-08-2020, 16:03  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ...
21-08-2020, 12:57  >>> 
За сім місяців 2020 року на Львівщині погашено 114,5 мільйона гривень податкових боргів живими коштами...
21-08-2020, 12:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Коронавірус: хворих у світі стало більше на 267 тисяч...
21-08-2020, 08:26  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Лукашенко і вибори, підпал авто "Схем"...
18-08-2020, 10:10  >>> 
Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто "Схем"...
17-08-2020, 09:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
Байден погодився балотуватись у президенти США...
21-08-2020, 08:29  >>> 
Трамп прокоментував отруєння Навального...
21-08-2020, 08:24  >>> 
Демократи обрали кандидата на посаду віце-президента США...
20-08-2020, 07:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Понад 214 мільйонів гривень акцизного податку з початку року надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини...
21-08-2020, 15:56  >>> 
Закон України №466: підприємці «загальносистемники» мають право включати до складу витрат амортизаційні відрахування...
21-08-2020, 10:48  >>> 
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники...
20-08-2020, 15:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців...
21-08-2020, 19:07  >>> 
Синоптики застерігають про густий туман на завтра...
21-08-2020, 16:28  >>> 
Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021...
21-08-2020, 16:26  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:07 З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців
19:05 Місто закупило та відправило військовим матеріально-технічні засоби
19:02 Міський голова Львова відвідав локальний фестиваль Street Food та відзначив підприємців ринку «Шувар» за вагомий внесок у розвиток малого бізнесу
16:28 Синоптики застерігають про густий туман на завтра
16:26 Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021
16:18 Прокурори довели вину львів’янина, який розстріляв самбірського місцевого авторитета
16:17 Львівська прокуратура домоглась справедливого покарання для грабіжника
16:11 Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи
16:03 ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур
15:56 Понад 214 мільйонів гривень акцизного податку з початку року надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования