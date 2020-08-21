Львів'янка Броніслава Чечина відзначила свій 102-й День народження Суспільство | 21-08-2020, 08:45 0 209 У Львові продовжують традицію вітати довгожителів міста, які відсвяткували 100 і більше років. Вчора свій 102-й День народження відзначила Броніслава Чечина — багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів з ковзанярського спорту.

Вчора Броніславу Валер’янівну привітали працівники управління соціального захисту ЛМР та вручили їй матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн. А загалом у серпні троє осіб поважного віку святкують День народження: 3 серпня столітній ювілей уже відзначила Іонова Ая Михайлівна, а 31 серпня свої сто років відзначатиме Шушкова Ганна Афанасівна.



Нагадаємо, традиційно тим львів'янам, яким виповнюється по сто років, на День народження з бюджету Львова надають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн., пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис грн. Загалом у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів'ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тис грн.



Одноразова матеріальна допомога в розмірі 5 тис грн. виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 10.01.2020 р № 4 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2020 році виповниться 100 і більше років».



Загалом у Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 — 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.



