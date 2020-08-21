|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАВЧАЛИСЬ ЗНЕШКОДЖУВАТИ ТЕРОРИСТІВ
|Суспільство | 21-08-2020, 09:58
| 0 69
|
|Прикордонники Мукачівського загону взяли участь у антитерористичних навчаннях.
Впродовж двох днів прикордонники спільно з співробітниками СБУ, ДСНС, ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держспецзв’язку та представниками органів місцевої влади і місцевого самоврядування, відпрацьовували злагодженість дій при запобіганні диверсійним та терористичним загрозам.
За легендою навчань умовні терористи, які прибули до Закарпаття, планували вчинення «диверсій» на військових об’єктах регіону.
Усі учасники тактико-спеціальних антитерористичних навчань продемонстрували високий рівень підготовки та взаємодії у знешкодженні «диверсійно-розвідувальної групи» терористів та виявленні макетів «вибухових пристроїв».
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|