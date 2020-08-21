ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАВЧАЛИСЬ ЗНЕШКОДЖУВАТИ ТЕРОРИСТІВ Суспільство | 21-08-2020, 09:58 0 69 Прикордонники Мукачівського загону взяли участь у антитерористичних навчаннях.



Впродовж двох днів прикордонники спільно з співробітниками СБУ, ДСНС, ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держспецзв’язку та представниками органів місцевої влади і місцевого самоврядування, відпрацьовували злагодженість дій при запобіганні диверсійним та терористичним загрозам.



За легендою навчань умовні терористи, які прибули до Закарпаття, планували вчинення «диверсій» на військових об’єктах регіону.



Усі учасники тактико-спеціальних антитерористичних навчань продемонстрували високий рівень підготовки та взаємодії у знешкодженні «диверсійно-розвідувальної групи» терористів та виявленні макетів «вибухових пристроїв».



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



