Червоноградська місцева прокуратура з’ясовує обставини смерті шахтаря Суспільство | 21-08-2020, 10:00 0 71 Ідеться про трагічний випадок, який трапився вчора близько 15:00 на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля», де загинув 35-річний майстер дільниці.



Встановлено, що гірника, який виконував підземні роботи з обслуговування конвеєру, затягнуло до стрічкового конвеєру. Внаслідок цього шахтар отримав травми, не сумісні з життям.



Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).



Наразі проводяться слідчі дії.



Досудове розслідування перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури.



Довідка: санкцією ч. 2 ст. 272 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років.



Пресслужба Прокуратури Львівської області