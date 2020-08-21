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Червоноградська місцева прокуратура з’ясовує обставини смерті шахтаря
|Суспільство | 21-08-2020, 10:00
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|Ідеться про трагічний випадок, який трапився вчора близько 15:00 на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля», де загинув 35-річний майстер дільниці.
Встановлено, що гірника, який виконував підземні роботи з обслуговування конвеєру, затягнуло до стрічкового конвеєру. Внаслідок цього шахтар отримав травми, не сумісні з життям.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).
Наразі проводяться слідчі дії.
Досудове розслідування перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури.
Довідка: санкцією ч. 2 ст. 272 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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