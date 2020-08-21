Речичанська сільська рада може отримати у власність нерухомість вартістю 478 тис грн Суспільство | 21-08-2020, 12:48 0 130 Ідеться про ангар площею 511,1 кв. м, який знаходиться на території с.Лісновичі Городоцького району.



Прокурори Городоцької місцевої прокуратури звернулися до суду із заявою про визнання цього нежитлового приміщення безхазяйним та передачі його у комунальну власність територіальної громади.



Вартість нерухомого майна становить 478 тис грн.



Розгляд справи відбудеться 17 вересня 2020 року.