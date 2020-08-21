За сім місяців 2020 року на Львівщині погашено 114,5 мільйона гривень податкових боргів живими коштами Суспільство | 21-08-2020, 12:50 0 81 З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області у січні-липні 2020 року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 364,7 млн. гривень;

- направлено 214 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 266,4 млн. гривень;

- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 38,0 млн. гривень;

- направлено 8 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн. гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-липня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало 114,5 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).

Cтаном на 01.08.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету України за даними ІС склала 3838,8 млн. гривень.

Інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html

