ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ Суспільство | 21-08-2020, 12:57 0 68 Сьогодні, в Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочистості до Дня військової частини.



Мукачівський прикордонний загін пройшов складний історичний шлях, поєднавши в собі долю багатьох поколінь вірних захисників державних кордонів. Але тільки в умовах реальної загрози територіальній цілісності та суверенітету нашої Батьківщини, ми відчули на собі ту відповідальність, яка була притаманна вірним захисникам національних інтересів усього періоду розбудови української державності.



Саме тому віддаючи шану українським військовим і політичним діячам Карпатської України 38-39 років 20-го сторіччя, які зробили значний внесок у розвиток української державності та захист її національних інтересів, Указом Президента України від 22 серпня 2018 року прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі».



Для прикордонників загону, дата 22 серпня стала відліком існування військової частини нової формації, яка у складний для держави час є гарантом незалежності, безпеки та спокою на державному кордоні України.



Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне єднання всіх поколінь задля побудови економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спільноти держави.



З нагоди свята, кращих військовослужбовців та цивільних працівників загону відзначили грамотами, подяками та відомчими нагородами, а також цінними подарунками від Міської ради міста Мукачево.



З вітальним словом звернувся до усіх присутніх військовий капелан Мукачівського загону, протоієрей Віктор Худяк та, на останок урочистих заходів, відслужив подячний молебень за мир і благополуччя в Україні.

