Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи Суспільство | 21-08-2020, 16:11 0 64 Впродовж 20 серпня моніторингові групи обстежили 141 об'єкт, дали 19 попереджень та склали 3 протоколи щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.

