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Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи
|Суспільство | 21-08-2020, 16:11
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|Впродовж 20 серпня моніторингові групи обстежили 141 об'єкт, дали 19 попереджень та склали 3 протоколи щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.
Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.
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