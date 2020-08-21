Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021 Суспільство | 21-08-2020, 16:26 0 59 З 15 серпня розпочався п’ятий ювілейний сезон Громадського бюджету Львова. Подача проектів традиційно триває до 15 вересня. Так, наразі мешканці подали 8 проектів на суму 7 млн 280 тис. грн.

За словами начальника управління «Секретаріат ради» Юрія Лукашевського, за чотири роки завдяки Громадському бюджету вже вдалось реалізувати 157 проектів на понад 86 млн грн.



«Не забувайте використовувати можливості, які надає дає електронна платформа — завантажуйте фото та ілюстрації, додавайте відео та посилання на групу вашого проекту у Facebook.



Громадський бюджет — не для егоїстів і перемагають, як правило, згуртовані колективи. Тому обговорюйте свої ідеї з сусідами, шукайте однодумців та формуйте команди!



До речі, за ініціативою наших активних дописувачів, ми додали в заявку пункт «Команда проекту». Тепер ви можете вказати усіх людей, які долучені до втілення цієї ідеї в життя!", — зазначає начальник відділу громадського партнерства ЛМР Орест Файфурка.



Подавати проекти найзручніше з допомогою електронної платформи https://lviv.pb.org.ua/



Нагадаємо, місто напрацювало механізм, за яким мешканці сусідніх міст та сіл, що увійшли до складу Львівської ОТГ, зможуть брати участь у Громадському бюджеті Львова, ініціювати власні проекти та голосувати.

