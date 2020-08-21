Синоптики застерігають про густий туман на завтра Суспільство | 21-08-2020, 16:28 0 74 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 22 серпня вночі та вранці по місту Львову буде туман, видимістю 200 — 500 м. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

Також місцями туман прогнозують й по території Львівської області.



До слова, під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:



— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;



— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;



— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;



— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.



