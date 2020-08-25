За неділю коронавірусу в Україні виявили менше...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 25/08/2020 Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності...>> Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора...>> Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція...>> На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19...>> Сьогодні у Стрийському парку відбувається грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...>> У Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла помолились за захисників України...>> Львів'ян та гостей міста запрошують на Джаз до неба з IMAGОjazz...>> До Дня Державного Прапора та Незалежності України трамваї і тролейбуси прикрасили прапорцями...>> Біля пам’ятника Т. Шевченку капела «Дударик» заспівала Акафіст до Пресвятої Богородиці...>> У Львові відбувся Марш Нескорених...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокурори довели вину львів’янина, який розстріляв самбірського місцевого авторитета...
21-08-2020, 16:18  >>> 
Прокурори обвинувачують жителя с.Муроване у нанесенні ножових поранень односельчанину...
18-08-2020, 11:38  >>> 
«Серійного» крадія з Буська засудили до 4 років позбавлення волі...
18-08-2020, 11:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19...
25-08-2020, 01:48  >>> 
Коронавірус: Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 16 мільйонів людей, померли 812 тисяч...
24-08-2020, 08:57  >>> 
Черговий антирекорд на Буковині: Нових заражень в 6 рази більше, ніж кількість одужань...
24-08-2020, 01:38  >>> 

За неділю коронавірусу в Україні виявили менше

Суспільство | 24-08-2020, 09:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
За минулу добу, 23 серпня, в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.
За неділю коронавірусу в Україні виявили менше
Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Степанов повідомив, що за минулу добу хворобу виявили у 1799 осіб, з них 127 дітей і 86 медичних працівників.

Було госпіталізовано 279 людей.

Найбільша кількість випадків виявлена у Чернівецькій області – 241, у місті Києві – 209, Івано-Франківській області – 170, Одеській області – 145, Львівській області – 142, Харківській області – 141, Тернопільській – 139.

За добу загалом здійснено 13 542 тестування на коронавірус, з них 9350 методом ПЛР і 4192 методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 106 757 випадків коронавірусу.

Що передувало: 22 серпня коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.

21 серпня в Україні виявили рекордні 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померли.
   Новини по темі: Суспільство
За неділю коронавірусу в Україні виявили менше...
24-08-2020, 09:05  >>> 
Формування Росії продовжують інженерне обладнання своїх позицій — ООС...
24-08-2020, 09:02  >>> 
З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців...
21-08-2020, 19:07  >>> 
Синоптики застерігають про густий туман на завтра...
21-08-2020, 16:28  >>> 
Мешканців запрошують подавати проекти на Громадський бюджет Львова 2021...
21-08-2020, 16:26  >>> 
Вчора моніторингові групи обстежили 141 об'єкт: складено 3 протоколи...
21-08-2020, 16:11  >>> 
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур...
21-08-2020, 16:03  >>> 
   АктуальноАктуально
Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора...
25-08-2020, 01:50  >>> 
Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція...
25-08-2020, 01:49  >>> 
Центр Києва посилено охороняють, вулиці перекрито...
24-08-2020, 11:07  >>> 
   ПолітикаПолітика
Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності...
25-08-2020, 02:30  >>> 
Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення...
24-08-2020, 11:10  >>> 
У МЗС порадили Білорусі не відкидати дружніх порад і нагадали про шлях в нікуди...
24-08-2020, 09:03  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Понад 214 мільйонів гривень акцизного податку з початку року надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини...
21-08-2020, 15:56  >>> 
Закон України №466: підприємці «загальносистемники» мають право включати до складу витрат амортизаційні відрахування...
21-08-2020, 10:48  >>> 
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники...
20-08-2020, 15:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
За неділю коронавірусу в Україні виявили менше...
24-08-2020, 09:05  >>> 
Формування Росії продовжують інженерне обладнання своїх позицій — ООС...
24-08-2020, 09:02  >>> 
З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців...
21-08-2020, 19:07  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:30 Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності
01:50 Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора
01:49 Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція
01:48 На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19
16:47 Сьогодні у Стрийському парку відбувається грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»
16:46 У Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла помолились за захисників України
16:45 Львів'ян та гостей міста запрошують на Джаз до неба з IMAGОjazz
16:45 До Дня Державного Прапора та Незалежності України трамваї і тролейбуси прикрасили прапорцями
16:43 Біля пам’ятника Т. Шевченку капела «Дударик» заспівала Акафіст до Пресвятої Богородиці
13:13 У Львові відбувся Марш Нескорених

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования