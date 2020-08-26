|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти "привітали" з Днем Незалежності обстрілом біля Майорська – ООС
|Суспільство | 25-08-2020, 10:16
| 0 121
|
|24 серпня російські найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17".
Деталі: Втрат серед українських військових немає.
Від початку поточної доби по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|До уваги фінансових агентів!...
|25-08-2020, 13:38
| >>>
|До уваги фінансових агентів!...
|25-08-2020, 13:36
| >>>
|Закон України №466: підприємці «загальносистемники» мають право включати до складу витрат амортизаційні відрахування...
|25-08-2020, 13:33
| >>>
|Закон України № 466: за порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості ПКУ передбачена відповідальність...
|25-08-2020, 13:31
| >>>
|Закон України № 592: про порядок списання сум недоїмки, нарахованих платникам єдиного внеску...
|25-08-2020, 13:30
| >>>
|Закон України №466: оновлено вимоги щодо підтвердження звітності...
|25-08-2020, 13:29
| >>>
|За сім місяців 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів понад 37,5 мільйона гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального...
|25-08-2020, 13:28
| >>>
|