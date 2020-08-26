Окупанти "привітали" з Днем Незалежності обстрілом біля Майорська – ООС Суспільство | 25-08-2020, 10:16 0 121 24 серпня російські найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17".



Деталі: Втрат серед українських військових немає.



Від початку поточної доби по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.