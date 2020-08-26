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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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«Все було з дотриманням карантинних норм та обмежень», — мер про заходи до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності
|Суспільство | 25-08-2020, 11:49
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