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ІНОЗЕМЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР

Суспільство | 25-08-2020, 12:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    




1400 гривень хабаря запропонував учора прикордоннику Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка" громадянин Боснії і Герцеговини. Іноземець прямував на виїзд з України автомобілем марки «Мерседес». Аби уникнути поглибленого огляду, свого транспортного засобу 34-річний чоловік спробував запропонувати прикордонному наряду неправомірну грошову винагороду.

На протизаконну пропозицію прикордонник, вчергове засвідчивши нульову толерантність до хабарів, відповів категоричною відмовою, натомість, про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомив співробітників поліції.
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