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За сім місяців 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів понад 37,5 мільйона гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального

Суспільство | 25-08-2020, 13:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    



До місцевих бюджетів Львівщини у липні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 5,0 млн. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 3 відс. більше від запланованого. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.

Протягом січня-липня 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 37,5 млн. грн. Такі надходження на 6,08 млн. грн., або на 19,3 відс. більше від очікуваних та на 0,42 млн. грн., або на 1,1 відс. більше надходжень за той самий період минулого року.

Протягом семи місяців 2020 року працівниками управління видано 10477 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (5344 шт.), тютюновими виробами (4011 шт.), пальним (101 шт.), на право зберігання пального (1021 шт.); призупинено дію 2086 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 1117 ліцензій на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 25 ліцензій на право зберігання пального.

Крім цього, за цей самий період 2020 року працівниками управління анульовано 18 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 4 ліцензії більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року.
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