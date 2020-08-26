Закон України №466: підприємці «загальносистемники» мають право включати до складу витрат амортизаційні відрахування Суспільство | 25-08-2020, 13:33 0 105

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466) внесено зміни, зокрема, до статті 177 Податкового кодексу України у частині оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

Так, підпунктом 177.4.3 п.177.4 ст.177 Податкового кодексу України визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої ФОП (крім податку на додану вартість ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності ФОП, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю ФОП.

Законом №466 п.п.177.4.6 п.177.4 ст.177 Податкового кодексу України викладено у новій редакції відповідно до якої ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на: проведення поточного ремонту; ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

При цьому не підлягають амортизації такі основні засоби: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові автомобілі.



До уваги комунальних некомерційних підприємств ‒ неприбуткових організацій

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у листі від 21.07.2020 № 1103/4 Міністерство фінансів України роз’яснило питання правомірності перебування у Реєстрі неприбуткових організацій комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я у разі отримання та розподілу орендної плати за оренду майна таких підприємств, закріплених за ними на праві оперативного управління.

Так, відповідно до підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі ‒ Кодекс) неприбуткові підприємства, установи та організації ‒ це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Пунктом 133.4 статті 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Згідно з підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Щодо Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, то його встановлює Кабінет Міністрів України (підпункт 133.4.5 пункт 133.4 статті 133 Кодексу).

Слід зазначити, що такий Порядок встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N440. Відповідно до пункту 3 цього Порядку визначено, що створення і ведення Реєстру здійснюється Державною податковою службою.

Слід зазначити, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший підпункту 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

Тож обов'язковими умовами перебування комунального некомерційного підприємства в статусі неприбуткової організації є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отже, спрямування комунальним некомерційним підприємством частини надходжень за оренду майна, закріпленого за ним на праві господарського відання або оперативного управління, до відповідних місцевих бюджетів або органів місцевого самоврядування ‒ засновників таких підприємств, є розподілом отриманих доходів.



Електронний кабінет – це зручно!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що значно спрощує та покращує спілкування платників податків з податковими органами використання Електронного кабінету.

Вхід до Електронного кабінету платники податків можуть здійснити за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний портал ДПС (tax.gov.ua).

У приватній частині Електронного кабінету платнику надано можливість:

відправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному вигляді (меню «Листування з ДПС»);

доступу до особистої інформації, зокрема реєстраційних та облікових даних (меню «Облікові дані»), даних інтегрованих карток (меню «Стан розрахунків з бюджетом»), переліку отриманих документів та поданої звітності платника податків (меню «Вхідні/вихідні документи»);

переглянути стан розрахунків з бюджетом (меню «Стан розрахунків з бюджетом»);

отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС, надіславши запит на його отримання;

отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

надіслати запити на отримання інформації, заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримати витяги з реєстрів;

створювати та надсилати електронні документи: податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

скористатися іншими електронними сервісами та отримати корисну інформацію.

Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет для громадян, який надає можливість:

доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів);

доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

подання декларації про майновий стан і доходи;

отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.



Закон України №466: особливості підтвердження витрат для отримання податкової знижки

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» уточнено перелік документів, які підтверджують витрати, які включаються до складу податкової знижки (платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копії договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Також встановлено, що копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України. Зазначені зміни внесені до підпунктів 166.2.1 та 166.2.2 пункту 166.2 статті 166 Податкового кодексу України.

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Отже, фізичні особи-платники податку на доходи фізичних осіб, які з метою реалізації права на податкову знижку будуть подавати податкові декларації після 23 травня 2020 року, зобов’язані разом з податковою декларацією також надати копії документів, що підтверджують витрати, що включаються до складу податкової знижки.

Також, відповідно до змін, внесених Законом №466-IX, до п.54.3 ст. 54 Податкового кодексу України, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв’язку із використанням платником податку права на податкову знижку, якщо дані перевірки платника податків свідчать про завищення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку, заявлену у податковій декларації.



До уваги платників податків міста Львова!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що для отримання послуг у Центрі обслуговування платників у м.Львові (за адресою вул.Стрийська,35) можна здійснити реєстрацію онлайн за посиланням:

http://queue.qsolutions.com.ua:22102/index

До переліку послуг, для яких доступний попередній запис, включені наступні послуги:

видача картки платника податків;

видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

реєстрація платника єдиного податку, надання витягу з реєстру платників єдиного податку;

реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат;

видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи;

видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання;

видача довідки про доходи для фізичних осіб-підприємців;

видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичним особам;

підтвердження статусу податкового резидента України - фізичної особи;

включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

реєстрація РРО, КОРО, РК;

видача/переоформлення ліцензій;

видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ЄДР місць зберігання.



31 серпня 2020 року останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до Закону України від 13 травня 2020 року №592-IX ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо усунення дискримінації за колом платників” 31 серпня 2020 року останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску (далі ЄСВ) за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року фізичним особам - підприємцям (далі ФОП) (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність.

Скористатись правом на списання заборгованості з ЄСВ можуть платники податків, якщо:

1) відповідними платниками за означений період не отримано дохід від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (далі ПДФО);

2) протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 592 (тобто до 31 серпня 2020 року включно) платники подали такі документи:

від ФОПів (крім єдинників):

- державному реєстратору за місцезнаходження реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

- до податкового органу – звітності відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року.

від осіб, які провадять незалежну професійну діяльність:

- до податкового органу – заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року.

ФОПи та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть не подавати звітність з ЄСВ за 2017– 2020 роки, якщо вони вже її подавали.



Закон України №466: для виробників сільгосппродукції відновлено особливий річний податковий період

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» для виробників сільгосппродукції відновлено особливий річний податковий період, який починається 1 липня минулого року і закінчується 30 червня поточного звітного року (п.п. 137.4.1 п.137.4 ст. 137 Податкового кодексу України).

Сільгосппродукція (сільгосптовари) – це продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1–24 УКТЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 % загальної суми доходу.

Отже, цьогоріч виробники сільгосппродукції, які застосовують загальний річний податковий період, мають право подати декларацію з податку на прибуток за податковий (звітний) період – півріччя 2020 року та надалі застосовувати річний період – з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року.

Що стосується квартальних платників податку на прибуток, обсяг доходу яких за рік перевищує 20 млн. грн., то вони також можуть обрати річний податковий період із 1 липня 2020 року. Адже річний період установлено для всіх виробників сільгосппродукції незалежно від обсягу їхнього річного доходу.



Закон України №466: вдвічі збільшено штраф за порушення термінів зберігання первинних документів, бухгалтерської та статистичної звітності

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 23 травня 2020 року незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених Податковим кодексом України строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень (раніше штраф становив 510 гривень).

Зміни передбачено Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень (раніше було 1020 гривень).

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом визначених законодавством термінів, але не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи. Для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням – термін зберігання становить 2555 днів.

У разі неподання податкової звітності термін зберігання зазначених документів ‒ не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів ‒ не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії).

У разі ліквідації платника податків первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів ‒ для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.



Для громадян - платників майнових податків

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни – платники податку на нерухоме майно, плати за землю, транспортного податку можуть пройти звірку щодо проведення нарахувань в ЦОПах Державних податкових інспекцій за місцем реєстрації. Платники міста Львова мають змогу звернутись в ЦОП за адресою м. Львів, вул. Стрийська,35 до фахівців, які здійснюють прийом у віконечках №2 (Личаківський і Шевченківський райони), №5 (Галицький і Сихівський райони), №7 (Залізничний і Франківській райони).

Нагадую, що на час дії карантинних заходів вхід у приміщення ЦОП обмежений, згідно з попереднім записом. Виключення складають платники податків, які мають потребу у звірці зі згаданих платежів. Такі громадяни можуть увійти у приміщення ЦОП входом, розміщеним зліва від центрального, без попереднього запису, пред’явивши паспорт. Також при собі рекомендуємо мати довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), копії документів, що засвідчують право власності чи відчуження майна.

Наголошую - платники податків відвідують приміщення ЦОП тільки у захисній масці та при відсутності ознак інфекційних захворювань.



У ДПС затверджено HR-стратегію для проведення цілісної та систематичної реформи у сфері управління персоналом

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що для визначення рівня емоційної залученості, задоволеності умовами державної служби, потреб у професійному розвитку персоналу в органах ДПС, у Державній податковій службі України проведено опитування посадових осіб апарату ДПС та її територіальних органів, до якого долучилися понад 14 тис. співробітників.

Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу за участі експертів EU4PFM з питань HR проведено аналіз результатів опитування, на підставі яких визначено пріоритетні напрями дій та затверджено Програму управління людськими ресурсами Державної податкової служби України (HR-стратегія) для проведення цілісної та систематичної реформи у сфері управління персоналом ДПС.



HR-стратегія ДПС визначає мету, цілі, пріоритети і стратегічні напрями, на реалізацію яких має бути спрямована діяльність управління персоналом ДПС та її територіальних органів, і передбачає залучення висококваліфікованих фахівців, впровадження сучасних технологій управління персоналом, створення умов для розвитку людського потенціалу, професійний розвиток кадрів.



Реалізація HR-стратегії дозволить досягти оновлення кадрового потенціалу ДПС шляхом залучення молодих і креативних кадрів для виконання першочергових завдань та впровадження перспективних змін у ДПС, отримати оптимальний баланс процесів оновлення, збереження та розвитку кількісного та якісного складу персоналу ДПС, а також побудувати високоефективну корпоративну культуру та команду професіоналів у сфері державної податкової справи.

За матеріалами пресслужби Державної податкової служби України.



Закон України №466: зміни щодо періодичності подання звітності з ПДВ

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 23 травня 2020 року набрали чинності зміни, внесені законом Закону України від 16 січня 2020 року №466-XI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466-ІХ) відповідно до яких встановлюється єдиний звітний період для усіх категорій платників податку (у тому числі для платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що передбачає реєстрацію платником ПДВ), який дорівнює календарному місяцю. Квартальний звітний період для податкової звітності з податку на додану вартість (даді ‒ ПДВ) скасовується.

Таким чином, останнім звітним періодом для платників податку, які подавали звітність з ПДВ щоквартально, буде ІІ-й квартал 2020 року. Починаючи з податкової звітності за липень 2020 року всі без виключення платники податку, в тому числі і ті, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають подавати податкову декларацію щомісячно. При цьому від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, обчислене платниками податку в податкових деклараціях з ПДВ за ІІ-й квартал 2020 року, переноситься до декларацій за липень 2020 року.

Платники податку, які до внесення змін Законом №466-ІХ подавали звітність щоквартально та до скасування квартального звітного періоду не подали звітність (квартальну) у визначені Податковим кодексом України терміни, після переходу на місячний звітний період подають за такі попередні звітні періоди, які дорівнювали календарному кварталу, квартальну звітність.

Уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітні періоди, за які платники податку, до внесення змін Законом №466-ІХ, подавали квартальну звітність з ПДВ, також подаються за звітний період, який дорівнює календарному кварталу.

