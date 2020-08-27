У День Незалежності ОБСЄ нарахувала 6 порушень "тиші" на Донбасі Суспільство | 26-08-2020, 09:09 0 160 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 25 серпня



Деталі: Усі порушення зареєстрували у Донецькій області, на Луганщині – жодного.



Добу раніше місія не зафіксувала жодного порушення взагалі.



В ОБСЄ також вкотре нагадали, що бойовики перешкоджають їх свободі пересування.



Нагадаємо:



22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.