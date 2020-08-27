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Працівники Галицької митниці вилучили майже 500 літрів оковитої

Суспільство | 26-08-2020, 09:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 206 206    

480 пляшок національного алкогольного напою Шотландії та Ірландії намагались незаконно перевезти через кордон.
Учора, 25.08.2020 р, у пункт пропуску «Краківець - Корчова» прибув мікроавтобус під керуванням 39 –річного мешканця Львова. Перед початком митного контролю громадянину було видано для заповнення митну декларацію та роз’яснено митні правила. Під час письмового декларування він заявив про наявність у нього тільки особистих речей. Однак під час огляду авто в багажному відсіку виявлено незадекларовані за встановленою формою 480 пляшок віскі ТМ «JAMESON IRISH WHISKEY» без акцизних марок об’ємом по 1л кожна.
За цим фактом працівники митниці склали протоколи про порушення митих правил за ст. 472 МКУ. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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