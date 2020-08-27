Львівські прокурори готують підозру для посадовця ДМС із Закарпаття Суспільство | 26-08-2020, 15:28 0 173



Ідеться про заступника начальника районного відділу ГУ ДМСУ у Закарпатській області, який вимагав та отримав 1 тис грн та 500 доларів США за пришвидшення процедури виготовлення закордонних паспортів та надання дозволів на виїзд за кордон для постійного місця проживання для двох осіб: жителя м.Тячів та його дружини.



48-річного посадовця затримали «на гарячому» у середу, 26 серпня 2020 року, у службовому кабінеті на вулиці Армійській у Тячеві, коли він отримував обумовлену суму неправомірної вигоди.



Наразі такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.



Прокурори з Львівської області готують для нього підозру, клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряють причетність до вчиненого інших правоохоронців.







У разі доведення вини, працівнику міграційної служби загрожуватиме від 5 до 10 років ув’язнення із трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.







Спільна робота із слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові та співробітниками УСБУ у Закарпатській області.







Пресслужба Прокуратури Львівської області