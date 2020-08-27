|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прокурори доводитимуть у суді вину двох чиновників з Львівщини у одержанні $1500 неправомірної вигоди
|Суспільство | 26-08-2020, 15:29
| 0 217
|
За версією слідства, ідеться про 43-річного заступника голови однієї із районних рад та 52-річного голову сільради, яких 28 квітня цього року затримали під час одержання 1500 доларів США за працевлаштування жителя Львова на посаду землевпорядника в сільрад
Встановлено, що обумовлену суму чиновники отримали від товариша особи, яка намагалась працевлаштуватись, теж львів’янина, який спершу передав частину неправомірної вигоди одному із фігурантів, а потім – іншому.
Саме під час цього зловмисників і було затримано: одного – в одному із сіл Перемишлянського району, іншого – неподалік сільради.
Такі дії народного обранця кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а заступника голови райради – ч.3 ст.369-2, ч.4.ст.27 - ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)
На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось слідчими Поліції Львівщини завершено, а обвинувальний акт скеровано прокурорами до суду. Оперативний супровід здійснювали фахівці Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.
За вчинене обвинуваченим «світить» від 4 до 10 років позбавлення волі.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
|