Прокурори доводитимуть у суді вину двох чиновників з Львівщини у одержанні $1500 неправомірної вигоди Суспільство | 26-08-2020, 15:29 0 217



За версією слідства, ідеться про 43-річного заступника голови однієї із районних рад та 52-річного голову сільради, яких 28 квітня цього року затримали під час одержання 1500 доларів США за працевлаштування жителя Львова на посаду землевпорядника в сільрад



Встановлено, що обумовлену суму чиновники отримали від товариша особи, яка намагалась працевлаштуватись, теж львів’янина, який спершу передав частину неправомірної вигоди одному із фігурантів, а потім – іншому.

Саме під час цього зловмисників і було затримано: одного – в одному із сіл Перемишлянського району, іншого – неподалік сільради.

Такі дії народного обранця кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а заступника голови райради – ч.3 ст.369-2, ч.4.ст.27 - ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)



На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось слідчими Поліції Львівщини завершено, а обвинувальний акт скеровано прокурорами до суду. Оперативний супровід здійснювали фахівці Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.



За вчинене обвинуваченим «світить» від 4 до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Прокуратури Львівської області