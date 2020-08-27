Прокурори підписали підозру службовцю «Львівської політехніки» у службовій недбалості Суспільство | 26-08-2020, 15:31 0 174



Ідеться про ремонтні роботи об’єкта інфраструктури НУ «Львівська Політехніка», а саме – підземного переходу між корпусами вишу на вул.С.Бандери у Львові.

За версією слідства, підприємець, який виконував ці роботи, використав матеріали нижчої якості та у значно меншій кількості. Як наслідок, через неякісний ремонт стеля та стіни продовжували протікати при сильних опадах.



При цьому, чоловік закупив матеріалів (смолу) на понад 1 мільйон гривень, а використав лише на 43 тисячі. Решту – привласнив.



Водночас встановлено, що якість ремонту та технічний нагляд за об’єктом повинен був здійснити уповноважений службовець НУ «Львівська політехніка», однак, не зробив цього, чим вчинив службову недбалість



Так, 21 серпня 2020 року, йому повідомлено погоджену прокурорами Львівської місцевої прокуратури №1 підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.



Наразі досудове розслідування триває.



Санкція інкримінованої статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області







