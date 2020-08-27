За минулу добу на Донбасі задокументовано одне порушення режиму "тиші" Суспільство | 27-08-2020, 08:31 0 32 Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Ситуація у районі проведення операції ОС залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.



26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".