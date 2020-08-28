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ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ НЕ ПОЛИШАЮТЬ СПРОБ НЕЗАКОННОГО ПІДРОБІТКУ
|Суспільство | 27-08-2020, 09:46
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Дві спроби тютюнової контрабанди припинили впродовж останньої доби прикордонники Мукачівського загону на українсько-румунській ділянці кордону.
Учора потай перемістити тютюнові вироби через пункт пропуску «Дякове» намагався 54-річний громадянин України. Чоловік прямував до сусідньої країни автомобілем марки «Рено» 2014 року випуску з угорськими реєстраційними номерами. Під час прикордонно-митного огляду в панелі приладів вказаного авто було виявлено приховані 94 пачки сигарет. Сигарети та автомобіль в українця вилучили, сума оцінки авто склала майже 49 тисяч гривень.
Ще одну спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії припинили прикордонники відділення «Великий Бичків» сьогодні вранці. Двох тютюнових контрабандистів з пакунками прикордонний наряд виявив за 50 метрів до кордону. Злякавшись правоохоронців зловмисники покидали свої ноші та вдались до втечі. На місцевості військовослужбовці виявили шість ящиків з 2830 пачками безакцизних сигарет.
Виявлений тютюн військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть співробітникам ДФС.
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