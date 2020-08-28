На Донеччині під час обшуків виявлено велику кількість алкоголю та сигарет Суспільство | 27-08-2020, 13:17 0 147 ВІДЕО:https://youtu.be/N6vSWziKpKc



Одним із завдань, що виконують прикордонники у складі Об’єднаних сил, є припинення правопорушень в контрольованих прикордонних районах та вздовж лінії розмежування.



Учора, в результаті реалізації оперативної інформації, спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Краматорського прикордонного загону та представників УСБУ в Донецькій та Луганській областях, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області в кількох містах Донеччини проведено низку обшуків у місцях зберігання контрафактних підакцизних товарів.



У ході обшуків виявлено фальсифіковану алкогольну продукцію об’ємом близько 1400 літрів з ознаками підробки марок акцизного податку різних брендів.



Також виявлено контрафактні тютюнові вироби виробництва України з явними ознаками підробки марок акцизного податку, загальною кількістю 2500 пачок. Виявлений товар вилучено представниками прокуратури.



Загальна сума оцінки вилученого становить 350 тисяч гривень.



Фігурантам відкритого кримінального провадження загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу Країни. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.



