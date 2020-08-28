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Кулемети, міни та 23 тисячі набоїв: СБУ знайшла схрон зброї на Донеччині
|Суспільство | 28-08-2020, 02:30
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|У будівлі старої ферми на Донеччині Служба безпеки викрила схрон зброї та боєприпасів.
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Арсенал виявили на фермі в одному з сіл Волноваського району.
Співробітники відомства вилучили 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6.
Окрім того, у будівлі було заховано два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.
За даними силовиків, зброю ще у 2014-2015 роках заховали бійці добровольчого батальйону, який вийшов із району операції Об'єднаних сил.
"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу", – підсумували в СБУ.
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