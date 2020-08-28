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СПРОБІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТ
|Суспільство | 28-08-2020, 09:33
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Спробі незаконного переміщення до Румунії чималої партії сигарет запобігли учора прикордонники відділення «Дюла» Мукачівського загону.
Під час патрулювання прикордонний наряд побачив групу осіб, які несли в бік держрубежу пакунки обгорнуті у поліетилен. Зрозумівши, що їх викрито, правопорушники покидали свої ноші та вдались до втечі. Одного з контрабандистів військовослужбовці затримали. Ним виявився 40-річний громадянин України, мешканець села Сасово Виноградівського району. Неподалік від кордону горе-контрабандисти покинули 28 пакунків з 14 тисячами пачок сигарет.
Для проведення фільтраційних заходів та складання протоколів про адмінправопорушення передбачені ч.1 ст.204 та ст.185-10 КУпАП, затриманого доставили до прикордонного підрозділу.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції у Закарпатській області.
Виявлені тютюнові вироби буде передано співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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