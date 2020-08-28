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Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через COVID-19
|Суспільство | 28-08-2020, 09:40
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|З 28 серпня фінський кордон для українців, які їдуть до Фінляндії збирати ягоди, буде закритий.
Джерело: Yle
Деталі: Вказане обмеження запровадила Держрада Фінляндії. Стосується воно громадян тих країн, які не входять до ЄС та де погана епідеміологічна ситуація.
Закритий кордон буде до 18 вересня.
Не торкнеться заборона громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї.
Нагадаємо:
З 1 вересня від туристів, що подорожують до Єгипту, вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Болгарія змінила умови в'їзду для українських туристів і не вимагатиме наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
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