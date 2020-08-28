Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС Суспільство | 28-08-2020, 10:01 0 83 27 серпня російські окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів біля Авдіївки.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: " Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає".



Деталі: Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.