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Штрафи і заборони: у Німеччині затвердили нові заходи проти коронавірусу

Суспільство | 28-08-2020, 10:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Федеральний уряд Німеччини та глави урядів 16 федеральних земель погодили низку рішень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За підсумками багатогодинних переговорів канцлерки Ангели Меркель з прем’єр-міністрами земель було погоджено заходи, які були б однаковими на території всієї країни.

Відтепер у всій Німеччині, за винятком однієї землі, за відсутність маски для обличчя у тих місцях, де їхнє носіння обов'язкове, штрафуватимуть на 50 євро.

За словами Меркель, в останні тижні інфекційні показники суттєво зросли, тому виникла необхідність переглянути стратегії того, як можна утримати поширення коронавірусу під контролем.

"Ми домовилися ввести мінімальний штраф у 50 євро у всіх землях, за винятком Саксонії-Ангальт", - сказала канцлерка.

Заборону на проведення масових заходів, на яких неможливо відстежити, з ким контактували їхні відвідувачі, продовжать до кінця року. Раніше передбачалося, що ці обмеження будуть скасовані наприкінці жовтня. Винятки допускатимуться лише для тих регіонів, де кількість інфікованих відносно низька.

"Коронавірус цілковито повернувся до Німеччини. Немає сенсу знову запрошувати глядачів на футбольні матчі у вересні", - сказав на спільній пресконференції з Меркель прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

Уряд закликав жителів країни утриматися від поїздок до регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом. Учасники конференції домовилися підготувати зміни до законодавства, щоб з жовтня люди, які свідомо поїхали в країну з високим ризиком, більше не мали права на компенсацію заробітної плати після повернення.

Нова стратегія боротьби з поширенням коронавірусу також передбачає перегляд стратегії тестування людей, які повертаються з країн з високим ризиком зараження. Планується, що з 1 жовтня такі особи після повернення до Німеччини повинні будуть самоізолюватися на термін до 14 днів.

Вони матимуть змогу достроково вийти з карантину в разі отримання негативного результату тесту, зробленого не раніше ніж на п'ятий день після повернення до Німеччини. Зараз можна припинити самоізоляцію на основі тесту, зданого одразу після повернення або за 48 годин до нього.

Питання безкоштовного тестування відпочивальників поки остаточно не вирішено. Наразі було досягнуто домовленість лише про те, що, починаючи з 15 вересня безкоштовне тестування більше не буде пропонуватися для тих, хто повертається з країн, що не входять до групи високого ризику.
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