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РОСІЯНИН НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ
|Суспільство | 28-08-2020, 10:41
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Автомобіль марки «Fiat», викрадений на території Австрії, в лютому місяці цього року, виявили учора прикордонники Мукачівського загону.
Транспортним засобом 2018 року випуску прямував через пункт пропуску "Лужанка" 20-річний громадянин Росії. Під час заходів прикордонного контролю на автівку росіянина спрацювала база даних Інтерполу.
По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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