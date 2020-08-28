РОСІЯНИН НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ Суспільство | 28-08-2020, 10:41 0 78









Автомобіль марки «Fiat», викрадений на території Австрії, в лютому місяці цього року, виявили учора прикордонники Мукачівського загону.



Транспортним засобом 2018 року випуску прямував через пункт пропуску "Лужанка" 20-річний громадянин Росії. Під час заходів прикордонного контролю на автівку росіянина спрацювала база даних Інтерполу.



По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону







