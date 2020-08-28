Прокурори скерували до суду справу щодо вбивства в с.Лисиничі Суспільство | 28-08-2020, 11:46 0 81



Ідеться про випадок, який трапився в червні цього року в с.Лисиничі (Пустомитівський район).



30-річний львів’янин, який тимчасово проживав у Лисиничах разом зі своєю 27-річною співмешканкою, побив її 67-річного дядька.



За версією слідства, між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого молодший, скориставшись фізичною перевагою і тим, що старший перебував у стані алкогольного сп’яніння, вдарив його в плече.



Від удару потерпілий впав, а зловмисник продовжував наносити удари лежачому руками та ногами по голові та тулубу.



Від важких тілесних ушкоджень чоловік помер на місці, а фігурант втік з місця злочину.



Так, дії молодика кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).



На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт прокурори Львівської місцевої прокуратури №3 скерували до суду.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



У разі доведення вини, максимальний термін покарання, який йому загрожуватиме – 15 років позбавлення волі.



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Пресслужба Прокуратури Львівської області