З початку року до бюджету на Львівщині за результатами позовної роботи юристів податкової надійшло 16,2 мільйона гривень Суспільство | 28-08-2020, 13:07 0 82



В управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-липня 2020 року на розгляді в судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2417 справ на загальну суму близько 7 млрд. 253 млн. гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-липні 2020 року, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 423 справи на суму 515,2 млн.грн., з них по 169 справах на суму 154,7 млн.грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 239 справ на суму 286,7 млн.грн., з них по 83 справах на суму 61,9 млн.грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-липня 2020 року у справах, що знаходились на розгляді у судах у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 16,2 млн.грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівській області – 3,3 млн.грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 12,9 млн.грн. (справи про стягнення податкової заборгованості та про банкрутство). Також,

по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 8,4 млн.гривень.



Станом на 01.08.2020 в управління надійшло від платників податків 11 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та на 2 податкові повідомлення-рішення.



Крім цього, надійшло 118 рішень про продовження строку розгляду скарг (листи), якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.