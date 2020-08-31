На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу Суспільство | 31-08-2020, 01:34 0 136 30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області.





Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook



Деталі: Зокрема, лабораторія дослідила 658 зразків.



Наразі в області зареєстрували 10303 випадків зараження коронавірусом. Змогли побороти недугу вже 6230 буковинців. Так, у неділю вилікувались 38 людей.







Що передувало: 29 серпня в області зафіксували 148 нових випадків зараження коронавірусом.





Нагадаємо:



Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.