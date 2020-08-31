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Останній день літа буде спекотним, місцями +35
|Суспільство | 31-08-2020, 08:36
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|В останній день літа, 31 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода, опадів не прогнозується.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Найгарячіше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях: від 33 до 35 градусів. До +35 також прогнозують на Запоріжжі. На заході країни триматиметься від 25 до 31 градусу тепла.
Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів.
Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.
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