Останній день літа буде спекотним, місцями +35 Суспільство | 31-08-2020, 08:36 0 59 В останній день літа, 31 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода, опадів не прогнозується.





Джерело: Укргідрометцентр



Деталі: Найгарячіше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях: від 33 до 35 градусів. До +35 також прогнозують на Запоріжжі. На заході країни триматиметься від 25 до 31 градусу тепла.



Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів.



Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.