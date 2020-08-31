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Прокурори скерували до суду справу щодо 4 бориславських лікарів

Суспільство | 31-08-2020, 11:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 28 28    


Ідеться про 4 лікарів КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава», які впродовж 2017 – 2019 років неправомірно видавали листки непрацездатності.

За версією слідства, завідувач інфекційного та завідувач неврологічного відділень, а також хірург та терапевт поліклінічного відділення безпідставно видавали бориславцю «лікарняні».

На момент видачі листків непрацездатності чоловік перебував за кордоном, що підтверджено витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України».

Так, дії лікарів кваліфіковано як кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до суду.

У разі доведення вини (з урахуванням положень КК України, чинних на момент вчинення злочину), лікарям загрожує покарання у виді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

https://bitly.su/sWUVGpL4

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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