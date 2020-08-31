Закон України №466: змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок Суспільство | 31-08-2020, 11:34 0 13



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок.

Так, починаючи 23.05.2020 р. виключено п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України і відповідно не проводяться документальні позапланові перевірки на підставі отриманого судового рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ним відповідно до закону.

Разом з тим, 23.05.2020 р. визначено нові підстави для проведення документальної позапланової перевірки, серед яких:

неподання платником податків в установлений законом термін податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, якщо їх подання передбачено законом (п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України);

отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік (п.п. 78.1.22 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України).

Також змінено п.п. 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, яким визначено, що з 01.07.2020 р. підставою для проведення документальної позапланової перевірки є отримання контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки інформації та/або документів від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої.

Оновлено п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, який набирає чинності 01.01.2021р., зокрема, документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі, якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акту перевірки в порядку, визначеному п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

