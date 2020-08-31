В РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ ТРЬОХ СПРОБ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ШЕСТЕРО УКРАЇНЦІВ ТА 49 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ Суспільство | 31-08-2020, 11:38 0 10







Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону попередили кілька спроб тютюнової контрабанди на українсько-угорській та українсько-румунській ділянках кордону. В результаті пошукових дій було виявлено 49 ящики сигарет та затримано 6 контрабандистів.



23 ящики сигарет та одного контрабандиста затримали прикордонники відділення «Велика Паладь» учора ввечері. Затриманим виявився 36-річний українець. Чоловік разом зі своїми поплічниками намагалися перемістити до сусідньої Угорщини 11,5 тисяч пачок безакцизних сигарет.



Ще одну спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії припинили військовослужбовці оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону на ділянці відділення «Ракош». У ході реалізації наявної оперативної інформації, сьогодні близько 5 години ранку, прикордонний наряд затримав двох осіб без документів та виявив неподалік від кордону 14 ящиків сигарет. Зловмисники планували переправити через кордон більш ніж 7 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.



Також над ранок, спробу тютюнової контрабанди виявили військовослужбовці відділу «Солотвино». Прикордонний наряд помітив групу осіб, які несли в бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Побачивши прикордонників зловмисники спробували втекти, проте їх затримали. Затриманими виявились троє мешканців села Діброва Тячівського району. Чоловіки планували збути в сусідній Румунії 12 ящиків безакцизних сигарет.



Окрім адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення передбачені ч.1 ст.204 та ст.185-10 КУпАП , тепер нашим співвітчизникам загрожує й кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».



