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На Донеччині прикордонники затримали партію сурогатного алкоголю на 5,5 мільйонів гривень

Суспільство | 31-08-2020, 16:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    

ВІДЕО:https://youtu.be/TpeWpGE-nAA


Прикордонники зі складу Об'єднаних сил не припиняють роботу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів в районі проведення операції.

Чергова успішна реалізація оперативної інформації відбулася днями. Групою правоохоронців у складі оперативних співробітників Краматорського прикордонного загону, представників СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області на одній з автомобільних доріг в Добропільському районі Донеччини було зупинено два вантажних автомобілі.

В ході огляду транспортних засобів виявлено понад 57,5 тисяч пляшок алкогольної продукції різних брендів з підробленими марками акцизного податку.

Товар та автомобілі вилучено представниками ДФС. Сума оцінки вилученого контрафакту становить близько 5,5 мільйонів гривень.

Особам, причетним до протиправної діяльності, загрожує відповідальність, передбачена статтями 199 та 204 Кримінального кодексу України.
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