УВАГА! З 1 вересня Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 01/09/2020 В Естонії нагадали, що Росія часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми"...>> COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...>> За останню добу проведено 1486 ПЛР-тестів, з яких 193 — позитивні...>> Станом на ранок на маршрути виїхало майже 600 одиниць громадського транспорту...>> Всі 117 шкіл Львова відкрились для своїх учнів...>> Англія та Уельс відкривають школи після карантину...>> Англія та Уельс відкривають школи після карантину...>> Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий...>> Туреччина обурилася з приводу обшуків у кримських татар в окупованому Криму...>> Головні новини понеділка і ночі: гуморист Філімонов, заяви Фокіна...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стриянину, якого підозрюють у нападі на родича, обрали запобіжний захід...
28-08-2020, 11:45  >>> 
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ...
28-08-2020, 02:23  >>> 
У Львові засудили за грабіж уродженця Закарпаття...
27-08-2020, 16:10  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пандемія: Україна 15-та за добовим приростом випадків коронавірусу...
01-09-2020, 09:55  >>> 
На Буковині зафіксували 117 хворих на COVID-19: найменше за три тижні...
01-09-2020, 09:46  >>> 
За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше...
31-08-2020, 09:03  >>> 

УВАГА! З 1 вересня Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців

Суспільство | 31-08-2020, 16:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    


Згідно з інформацією Угорської поліції, з 01.00 (за київським часом) 01.09.2020 року Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземних громадян, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.

Пропускні операції здійснюватимуться у пунктах пропуску «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (з українського боку «Лужанка»), «Тисабеч» (з українського боку «Вилок»).

Детальніше про перелік обмежень можна дізнатися за посиланням: https://is.gd/63j0HX

Зауважимо, що зростання пасажиро-транспортного потоку та впровадження угорською і румунською сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спровокували накопичення транспортних засобів на кордоні.

Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску «Тиса» на оформлення очікують 70 легкових автомобілів та 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску «Лужанка» – 120 мікроавтобусів та перед пунктом пропуску «Дяково» – 200 мікроавтобусів.

Просимо враховувати дану інформацію під час планування поїздок за кордон.
   Новини по темі: Суспільство
COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...
01-09-2020, 10:35  >>> 
Англія та Уельс відкривають школи після карантину...
01-09-2020, 10:19  >>> 
Англія та Уельс відкривають школи після карантину...
01-09-2020, 10:19  >>> 
Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий...
01-09-2020, 10:18  >>> 
КОНТРАБАНДИСТИ НА ТРАКТОРІ З ПРИЧЕПОМ ПОВНИМ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ВТЕКТИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ...
01-09-2020, 10:07  >>> 
В липні складено два протоколи щодо вчинення працівником податкової дій в умовах реального конфлікту інтересів...
31-08-2020, 17:04  >>> 
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі...
31-08-2020, 16:47  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: гуморист Філімонов, заяви Фокіна...
01-09-2020, 10:09  >>> 
Головні новини неділі і ночі: протести у Білорусі, марш ЛГБТ в Одесі...
31-08-2020, 09:12  >>> 
Головні новини четверга і ночі: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі...
28-08-2020, 10:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
В Естонії нагадали, що Росія часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми"...
01-09-2020, 10:36  >>> 
Туреччина обурилася з приводу обшуків у кримських татар в окупованому Криму...
01-09-2020, 10:10  >>> 
В США прогнозують зростання шансів Трампа перемогти на виборах...
01-09-2020, 10:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
НБУ визначив офіційний курс валют на останній день літа...
31-08-2020, 09:15  >>> 
SpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9...
31-08-2020, 08:40  >>> 
Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business...
28-08-2020, 09:40  >>> 
   СуспільствоСуспільство
COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...
01-09-2020, 10:35  >>> 
Англія та Уельс відкривають школи після карантину...
01-09-2020, 10:19  >>> 
Англія та Уельс відкривають школи після карантину...
01-09-2020, 10:19  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:36 В Естонії нагадали, що Росія часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми"
10:35 COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше
10:31 За останню добу проведено 1486 ПЛР-тестів, з яких 193 — позитивні
10:30 Станом на ранок на маршрути виїхало майже 600 одиниць громадського транспорту
10:29 Всі 117 шкіл Львова відкрились для своїх учнів
10:19 Англія та Уельс відкривають школи після карантину
10:19 Англія та Уельс відкривають школи після карантину
10:18 Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий
10:10 Туреччина обурилася з приводу обшуків у кримських татар в окупованому Криму
10:09 Головні новини понеділка і ночі: гуморист Філімонов, заяви Фокіна

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования