З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі Суспільство | 31-08-2020, 16:47 0 113



Відповідно до наказу Командувача операції Об’єднаних сил з 1 вересня контрольні пункти в’їзду-виїзду переходять на осінній графік роботи. Крім того, враховуючи рішення українського Уряду щодо продовження карантину Командувачем визначено режим роботи контрольних пунктів в умовах протиепідемічних заходів.



Відтак для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими контрольні пункти в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка». З 1 вересня пропускні операції в них здійснюватимуться щоденно з 07.00 до 18.30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованої території України після 18.00 громадяни пропускатись не будуть.



При плануванні поїздок через лінію розмежування варто враховувати, що через блокування окупантами дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті «Станиця Луганська». Рух дорожнім коридором у межах КПВВ «Новотроїцьке» окупанти дозволяють два рази на тиждень, а переміщення через лінію розмежування у КПВВ «Мар’їнка» російські збройні формування заблокували повністю.



Нагадуємо, відповідно до актів Кабінету Міністрів України, які регламентують карантинні обмеження, наказом Командувача операції Об’єднаних сил запроваджено особливі умови перетину лінії розмежування.



На період дії карантину, в Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування у контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами без громадянства без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, зареєстрованою на території України та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.



Крім того, громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19.



Варто також врахувати, що особи (крім осіб до 12 річного віку та працівників офіційних міжнародних місій, організацій акредитованих в Україні) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.



Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися після проходження температурного скринінгу та одягнутими засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції.





