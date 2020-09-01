В липні складено два протоколи щодо вчинення працівником податкової дій в умовах реального конфлікту інтересів Суспільство | 31-08-2020, 17:04 0 113



У липні 2020 року за матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Львівській області складено Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України два протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.1 та ч.2 ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) щодо працівника ГУ ДПС у Львівській області, який при здійсненні контрольно-перевірочної роботи не повідомив керівництво про наявність у нього конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Матеріали скеровано до суду для розгляду по суті.

