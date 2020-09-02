З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість грошовими коштами Суспільство | 01-09-2020, 12:53 0 157



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом семи місяців 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників 1 792,6 млн. грн. податку на додану вартість 657 платникам. Середньомісячні заявки склали 256,1 млн. грн. (середньомісячні заявки минулого року 256,8 млн. гривень).



У 2020 році відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 1 545,7 млн. грн. 664 платникам.



Невідшкодовано 525,8 млн. грн. податку на додану вартість, з яких: 233,1 млн. грн. відповідно до нових заявок, поданих у липні 2020 року (в т.ч. фіз. особами 5,6 млн.грн.); 172,5 млн.грн. – проводяться позапланові перевірки в межах законодавчо встановленого терміну та узгоджуються матеріали перевірок; 2,5 млн. грн. – в пасивному залишку (судове оскарження) та 16,0 млн. грн. – включено в Тимчасовий реєстр та очікують законодавчого врегулювання (суми ПДВ, задекларовані до 01.02.2016 року).