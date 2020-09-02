Внесено зміни до форми і змісту електронних розрахункових документів Суспільство | 01-09-2020, 17:25 0 138



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» (далі – Наказ № 306), який набрав чинності з 01.08.2020, внесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення), зокрема, в частині визначення форми і змісту електронних розрахункових документів.

Крім цього, Наказом № 306 затверджено нову форму розрахункового документа для операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, забезпечено можливість зазначення штрихкодів товарів тощо.

Слід зазначити, що вимоги до розрахункових документів та електронних розрахункових документів тепер однакові.

При цьому, вимоги Положення, як і раніше, не поширюються на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білети державних лотерей, квитанції на послуги поштового зв'язку.

Звертаємо увагу, Наказом № 306 також встановлено, що вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині:

- створення електронних розрахункових документів;

- відображення найменування суб'єкта господарювання;

- цифрового значення штрихового коду товару;

- заокруглення суми до сплати;

- зазначення валюти операції;

- найменування платіжної системи;

- QR-коду

не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказом № 306.

До 01.08.2021 вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені

до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.

До 01.08.2021 реєстратори розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до цього наказу.



