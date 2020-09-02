Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрано запобіжні заходи: Суспільство | 01-09-2020, 18:33 0 157



☑ організатору: тримання під вартою із можливістю внесення понад 630 тис грн застави

☑ двом виконавцям: тримання під вартою із заставою у розмірі більше 420 тис грн

☑ стосовно четвертого фігуранта судовий розгляд перенесено на середу, 2 вересня.



Зазначимо, що прокурори оскаржуватимуть це рішення в частині визначення розміру застави, оскільки вважають таку суму недостатньою.



Пресслужба Прокуратури Львівської області