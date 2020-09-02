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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрано запобіжні заходи:
|Суспільство | 01-09-2020, 18:33
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☑ організатору: тримання під вартою із можливістю внесення понад 630 тис грн застави
☑ двом виконавцям: тримання під вартою із заставою у розмірі більше 420 тис грн
☑ стосовно четвертого фігуранта судовий розгляд перенесено на середу, 2 вересня.
Зазначимо, що прокурори оскаржуватимуть це рішення в частині визначення розміру застави, оскільки вважають таку суму недостатньою.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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