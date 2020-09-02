Жителя с.Сопіт судитимуть за спробу дати хабар патрульному Суспільство | 02-09-2020, 09:43 0 90

Ідеться про 26-річного мешканця с.Сопіт (Сколівський район), який на початку серпня намагався дати хабар працівнику поліції.



Чоловіка зупинили за перевищення швидкості на автодорозі Київ – Чоп поблизу с.Солонка. За версією слідства, аби уникнути складання постанови, чоловік запропонував поліцейському 200 грн. Коли поліціянт попередив про наслідки такої пропозиції, юнак відчинив задні дверцята патрульного автомобіля і поклав гроші на сидіння.



Такі дії сопітчанина кваліфіковано за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі).



На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт прокурори Львівської місцевої прокуратури №3 скерували до суду.



У разі доведення вини, чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян (17000 – 68000 грн).



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Пресслужба Прокуратури Львівської області