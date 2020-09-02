Бойовики продовжують вести "провокативний" вогонь – ООС Суспільство | 02-09-2020, 09:47 0 111 1 вересня російські бойовики три рази порушили режим припинення вогню.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї".



Деталі: У штабі називають порушення "провокативними" та стверджують, що загрози життю нашим військовим не було.



Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.



Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.



Нагадаємо:





Традиційно, штаб ООС називає порушення режиму припинення вогню ворогом "провокативними" та "неприціальними" пострілами.