Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу Суспільство | 02-09-2020, 10:20 0 124 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.



Джерело: дані РНБО і МОЗ



Деталі: У Києві зафіксовано 332 нових випадки і 5 летальних. Крім того, 87 нових випадків і 5 летальних зафіксовано у Київській області.



У Харківській області – 302 нових випадки хвороби, 6 летальних.



У Львівській області – 204 нових хворих і 10 пацієнтів померли.



В Одеській області – 203 виявлених випадки, 2 летальних.



У Тернопільській області – 201 новий хворий, 4 людини померли від ускладнень.



В Івано-Франківській області – 174 нових випадки, 3 летальних.



У Рівненській області – 127 виявлених хворих, 1 пацієнт помер.



У Хмельницькій області – 111 нових випадків, 1 летальний.



У Закарпатській області – 97 випадків, 2 летальних.





Загалом за час пандемії діагноз COVID-19 підтвердили 125 798 жителям України, з них 2 656 хворих померли, а 58 817 осіб одужали.



Зараз коронавірусну хворобу намагаються подолати 64 325 жителів України.



Нагадаємо: 1 вересня Україна опинилася на 14 місці серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19, виявлених впродовж останньої доби.