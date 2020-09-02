Асоціація міст України проводить опитування щодо використання технології «Smart city» Суспільство | 02-09-2020, 13:14 0 76

Асоціація міст України запрошує органи місцевого самоврядування долучитися до опитування щодо використання технології «Smart city» (розумне місто). Головна мета – проаналізувати ситуацію по всій Україні, зокрема наявні рішення і проблемні питання у їх реалізації та шляхи їх вирішення. Опитування триватиме до 7 вересня (включно).



Щоб долучитися, необхідно заповнити анкету, перейшовши за посиланням https://forms.gle/RHyr7GwAqnxKtpqz9.



Відповіді на усі питання щодо опитування можна отримати в експертки АМУ з правових питань Інни Скляр за електронною адресою i.sklyar@auc.org.ua або за телефоном 093 772 17 53.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ





