Роз’яснюємо критерії належності платника податків до великих платників податків Суспільство | 02-09-2020, 13:19 0 74



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку із змінами до Податкового кодексу України, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» змінюються критерії належності платника податків до великих платників податків.

Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України великий платник податків ‒ юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

