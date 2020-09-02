На часі електронні сервіси Суспільство | 02-09-2020, 15:08 0 73







Центри обслуговування платників Львівської області на період дії карантину працюють з обмеженим доступом та приймають відвідувачів з 10.00 год. до 17.00 год. (у п’ятницю до 15.45 год.) з обідньою перервою (з 12.00 год. до 12.45 год.).

Оскільки відвідування ЦОП обмежене, на часі електронні сервіси. До ваших послуг Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua.

Для допомоги платникам податків відеоуроки як правильно користуватися електронними сервісами:







Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян



Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал



Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків



Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету



Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску



Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості



Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем



Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою





