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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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На часі електронні сервіси
|Суспільство | 02-09-2020, 15:08
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Центри обслуговування платників Львівської області на період дії карантину працюють з обмеженим доступом та приймають відвідувачів з 10.00 год. до 17.00 год. (у п’ятницю до 15.45 год.) з обідньою перервою (з 12.00 год. до 12.45 год.).
Оскільки відвідування ЦОП обмежене, на часі електронні сервіси. До ваших послуг Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua.
Для допомоги платникам податків відеоуроки як правильно користуватися електронними сервісами:
Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян
Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал
Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків
Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету
Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості
Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем
Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою
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